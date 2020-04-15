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Подготовка механизированной колонны к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы

Подготовка механизированной колонны к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы

Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти дни расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки вождения и обслуживания закрепленной за ними техники, повышает профессиональное мастерство.

Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники.

Отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооруженных Сил.

В составе расчетов -только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, отобранные на конкурсной основе.

Фото Владимира Блинова, "Ваяр"

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