Продолжается противостояние на Ближнем Востоке

Накануне израильская армия поразила 5 домов лидеров движения ХАМАС. На юге Израиля все еще гудят сирены противовоздушной обороны - ожидается ответный удар со стороны палестинцев. Накаляется ситуация в приграничных районах. По заявлениям СМИ, в ходе столкновений на рубеже Израиля и сектора Газа два человека убиты, семеро получили ранения. По уточненной информации, это гражданские лица.