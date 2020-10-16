Продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета

Тем временемСледственный комитет продолжает расследование уголовного дела о деятельности так называемого координационногосовета, возбужденного Генпрокуратурой.Уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами,входящими в его состав, действий, направленныхна дестабилизацию социально-политической, экономической и информационнойобстановки в стране, причинение вреда нацбезопасности Беларуси. В числе другихлиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская. Онаобъявлена в межгосударственный розыск запризывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасностинашей страны, совершенным с использованием СМИ или Сети интернет.