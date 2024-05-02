Продолжается строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости

Мы будем строить Республиканский патриотический центр, в котором в будущем будут обучаться школьники с 12 до 16 лет. Они будут изучать историю нашей страны, Первую мировую, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Они будут всесторонне развиваться - будут проходитькаквоенную подготовку, физическую, так и идеологическую. Я надеюсь, что, работая на этом объекте, молодые ребята познакомятся и в будущем будут патриотами нашей страны, которые будут жить здесь и будут создавать крутые проекты, предлагать крутые идеи, и наша страна будет еще красивее.

Семен Люлькович, командир студенческого стройотряда "Спадчына" им. Героя Советского Союза П.М.Машерова