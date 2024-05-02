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Продолжается строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости
Одна из самых знаковых дат для Беларуси в нынешнем году - это 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этому празднику студенческие отряды подготовили очень много проектов. Об этом в проекте "Даешь молодежь!" рассказала командир республиканского штаба студотрядов БРСМ Надежда Шаховская.
В этом году планируется открытие трудового семестра на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
Инициатором создания этого объекта выступила молодежь республики. Я как командир стройотряда "Спадчына" был приглашен во Дворец Республики для того, чтобы во время Послания Президента предложить Александру Григорьевичу присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки Республиканскому патриотическому центру.
9 августа 2023 года Указом №257 Президент Беларуси поддержал идею и объявил, что Республиканскому центру патриотического воспитания молодежи присвоенстатус Всебелорусской молодежной стройки.
Смотрите"Даешь, молодежь!"ЗДЕСЬ
Семен Люлькович признается: он не ожидал, что это произойдет так быстро. Молодой человек очень хотел успеть принять участие в возведении этого знакового объекта, так как у него уже последний, 4 курс. По его словам, менее чем через полгода работы начались, и он как инициатор вместе со своим отрядом приступил к выполнению работ.
Сопричастность к такому важному делу, как создание Республиканского патриотического центра, должен почувствовать не только каждый молодой, но и любой человек нашей страны. Уверен, что лучшего воспитания, чем трудовое, своим примером, наверное, сложно придумать. Поэтому желаю всем найти время, возможности внести свой вклад, трудовой вклад, в строительство данного патриотического центра.
Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов рассказал и показал, как ребята участвуют в уборке части территории, прилегающей к казарме Брестской крепости, для того чтобы далее строители могли приступить к плоскостным работам. "Здесь будет расположен плац, будет расположено место для построения, летний амфитеатр, полоса препятствий. Полевая кухня, оркестр Вооруженных сил поднимают боевой дух, поднимают настроение. Несмотря на такой достаточно тяжелый труд, у всех прекрасное настроение", - поделился молодежный лидер.
Мы будем строить Республиканский патриотический центр, в котором в будущем будут обучаться школьники с 12 до 16 лет. Они будут изучать историю нашей страны, Первую мировую, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Они будут всесторонне развиваться - будут проходитькаквоенную подготовку, физическую, так и идеологическую. Я надеюсь, что, работая на этом объекте, молодые ребята познакомятся и в будущем будут патриотами нашей страны, которые будут жить здесь и будут создавать крутые проекты, предлагать крутые идеи, и наша страна будет еще красивее.
Семен Люлькович гордится, что принимает участие в строительстве Республиканского центра патриотическоговоспитания молодежи. "Это очень почетно, потому что в будущем, я надеюсь, мои дети приедутна этот объект и скажут: мой папа это строил", - поделился командир студотряда.
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