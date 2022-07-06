Продолжается судебный процесс по делу Автуховича

Почти два месяца продолжается заседание по делу Автуховича в тюрьме № 1 Гродно. После допроса 12 обвиняемых и, в частности, Автуховича, казалось бы, что прессе делать на заседании больше нечего. Однако последние "выступления" обвиняемых заставляют не только присутствовать нам на процессе, но и в очередной раз просить высокий суд рассмотреть заявление с просьбой разрешить фото- и видеосъемку, чтобы общественность, глядя на видео, могла самостоятельно делать выводы о моральном облике подсудимых и о том, как они пытаются манипулировать судом, имитируя плохое самочувствие, объявляя головку и приходя в суд без штанов. Это все проделал обвиняемый Гундарь на неделе. Подробности расскажу позже. А сейчас несколько слов о разрешении на видео и фотосъемку. Заявление зачитывала я в суде. После судья обратился к обвинению, затем к Автуховичу. Последний сообщил, что против видеосъемки и обратился ко мне с вопросом, понимаю ли я, что газеты они не читают с января.