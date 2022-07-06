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Продолжается судебный процесс по делу Автуховича
В Гродно продолжают рассматривать дело о терроризме, главным фигурантом которого является Николай Автухович. Всего на скамье подсудимых 12 обвиняемых.
Несмотря на то что дело серьезное, фигуранты зачастую ведут себя неподобающе, пытаясь затянуть процесс. Пока же предположительно приговор будет озвучен не ранее октября.
Почти два месяца продолжается заседание по делу Автуховича в тюрьме № 1 Гродно. После допроса 12 обвиняемых и, в частности, Автуховича, казалось бы, что прессе делать на заседании больше нечего. Однако последние "выступления" обвиняемых заставляют не только присутствовать нам на процессе, но и в очередной раз просить высокий суд рассмотреть заявление с просьбой разрешить фото- и видеосъемку, чтобы общественность, глядя на видео, могла самостоятельно делать выводы о моральном облике подсудимых и о том, как они пытаются манипулировать судом, имитируя плохое самочувствие, объявляя головку и приходя в суд без штанов. Это все проделал обвиняемый Гундарь на неделе. Подробности расскажу позже. А сейчас несколько слов о разрешении на видео и фотосъемку. Заявление зачитывала я в суде. После судья обратился к обвинению, затем к Автуховичу. Последний сообщил, что против видеосъемки и обратился ко мне с вопросом, понимаю ли я, что газеты они не читают с января.
Судья предупредил Автуховича, что за повторное неподобающее поведение он будет удален из зала. Уточнил, понятно ли ему. На что Автухович огрызнулся, что не будет отвечать. Суд удалил его из зала.
Нужно отметить, что Автуховичу и другим обвиняемым не отказывают в прессе. Однако выписывать их нужно самостоятельно, благо деньги на счету Автуховича позволяют это сделать. Но тем самым главный фигурант дела хотел подчеркнуть, что его якобы ограничивают в получении информации, а это нарушение конституционного права. Тем самым он в очередной раз показал, что готов использовать все методы, в том числе манипуляцию общественным мнением, чтобы обелить себя.
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