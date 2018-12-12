3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Продолжается визит российских журналистов в Беларусь. Сегодня они работают в центральном регионе
Продолжаем следить за визитом в Беларусь российских журналистов. Сегодня они работают в центральном регионе. В рамках пресс-тура около сотни представителей массмедиа знакомятся с предприятиями Минской области. Одна из первых остановок в Дзержинском районе - "Амкодор" и особенности производства коммунальной и сельхозтехники. Еще один ключевой объект - завод "Штадлер". Российские журналисты комплексно изучают развитие нашего машиностроения. Многие статьи выходят оперативно.
Завтра у представителей российских массмедиа насыщенная программа в столице. Журналисты посетят спортивные объекты - "Минск-Арену", стадион "Динамо" - и познакомятся с Парком высоких технологий.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов