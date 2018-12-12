Продолжается визит российских журналистов в Беларусь. Сегодня они работают в центральном регионе

Продолжаем следить за визитом в Беларусь российских журналистов. Сегодня они работают в центральном регионе. В рамках пресс-тура около сотни представителей массмедиа знакомятся с предприятиями Минской области. Одна из первых остановок в Дзержинском районе - "Амкодор" и особенности производства коммунальной и сельхозтехники. Еще один ключевой объект - завод "Штадлер". Российские журналисты комплексно изучают развитие нашего машиностроения. Многие статьи выходят оперативно.