ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Боевое слаживание подразделений проводится с личным составом 2 воинских частей - 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты и 46 арсенала ракет и боеприпасов. В мероприятии принял участие руководитель комплексной проверки – первый замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев. Лучшие солдаты были поощрены.

Всего во время проверки из запаса призвано около 650 человек. А государственные организации выделили 20 единиц техники. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все