Продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Боевое слаживание подразделений проводится с личным составом 2 воинских частей - 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты и 46 арсенала ракет и боеприпасов. В мероприятии принял участие руководитель комплексной проверки – первый замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев. Лучшие солдаты были поощрены.