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Продолжается заготовка фруктов и овощей
В этом году особенно богатый урожай яблок. С собственных подворий уже собрали более пяти тысяч тонн душистых плодов. Излишки принимают как в заготовительных пунктах - обычно сельские магазины, так и во время выездных рейдов. Заготовители могут выехать даже в отдаленные и малонаселенные пункты. Расчет проводят сразу. За килограмм опада - от пяти до семи копеек, товарное яблоко - от тридцати до семидесяти.
Кроме фруктов и овощей, население сдает и лесные дары. Сейчас активно идет заготовка клюквы. Витаминная продукция отправляется на продажу, переработку и на экспорт.
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