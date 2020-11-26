Продолжается застройка Московского района

Новый многоквартирный дом, детский сад и спортивная площадка. Московский район активно улучшает инфраструктуру. Так, началось возведение 8-этажного дома во 2-м Прилуцком переулке. Квартиры предназначены для многодетных семей. Рядом с домом запроектирована площадка для раздельного сбора коммунальных отходов, двухуровневая автостоянка и велопарковка. А молодые семьи Грушевки оценят шаговую доступность нового детского сада. Учреждение будет рассчитано на 230 мест. Чтобы построить его, необходимо будет снести около 10 частных домов.

Для нужд детско-юношеской школы по спортивной гимнастике и акробатике на улице Волоха появится новый стадион. На площадке разместят футбольное поле, уличные тренажеры и беговые дорожки.



