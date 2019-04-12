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Продолжаются поиски двухлетнего Вани Волошина

Район поисковых работ в Каменецком районе постоянно увеличивают. Территорию обследуют и с воздуха. В среду вечером в милицию обратилась 18-летняя мама малыша. Она заявила о пропаже одного из четверых своих детей. Последний раз Ваню видели сутки назад в деревне Любашки, что на границе с Польшей. Не исключено, что малыш ушел в лес и заблудился.

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