Продолжаются приемы граждан в Совете Министров

Сегодня вопросы обратившихся будет решать министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Личный прием пройдет по предварительной записи в Минске и начнется в 10 утра.

В субботу по традиции на связи - заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.

