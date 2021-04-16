ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Продолжаются приемы граждан в Совете Министров

Сегодня вопросы обратившихся будет решать министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Личный прием пройдет по предварительной записи в Минске и начнется в 10 утра.


Изображение

В субботу по традиции на связи - заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все