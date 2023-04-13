Продолжаются слушания по делу о теракте, совершенном в отношении депутата Олега Гайдукевича. На скамье подсудимых 15 человек, еще трое находятся за пределами страны и объявлены в розыск, среди них и ресторатор Вадим Прокопьев.

Фигурантов судятза совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, в числе которых приготовление к терроризму, незаконный оборот оружия, покушение на захват и удержание государственной власти неконституционным путем, а также ряд других обвинений.