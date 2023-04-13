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Продолжаются слушания по делу о теракте, совершенном в отношении депутата Олега Гайдукевича
Продолжаются слушания по делу о теракте, совершенном в отношении депутата Олега Гайдукевича. На скамье подсудимых 15 человек, еще трое находятся за пределами страны и объявлены в розыск, среди них и ресторатор Вадим Прокопьев.
Фигурантов судятза совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, в числе которых приготовление к терроризму, незаконный оборот оружия, покушение на захват и удержание государственной власти неконституционным путем, а также ряд других обвинений.
Уголовное преследование сбежавших Прокопьева, Хамицевича и Чемякина осуществляется в порядке спецпроизводства. Фигурантам грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.
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