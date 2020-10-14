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Продолжаются выездные приемы граждан

В этот четверг, 15 октября, в Сморгонском райисполкоме встречу проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Начало в 10 утра. Запись на прием по телефону.

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