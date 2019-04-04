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Продолжаются выездные приемы граждан в регионах
Завтра заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк проведет прием граждан в Сенненском райисполкоме. Планируется, что в этот же день помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович проведет в Островецком райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием. Первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь встретится с гражданами в Дрибинском райисполкоме.
Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Выездные приемы продолжатся после 7 апреля.
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