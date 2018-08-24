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Продолжаются выездные приемы министров и руководителей госорганов

Сегодня в Волковысском райисполкоме проблемы белорусов будет решать председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

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