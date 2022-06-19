Преступление выходного дня – так между собой прозвали сложнейшее уголовное дело белорусские следователи. Еще в начале 2019 ряд отечественных банков заявил о хищении у них крупной суммы денег. В общей сложности неизвестные сняли со счетов более 800 тысяч долларов. Позже выяснится, что в аналогичной ситуации оказались сразу несколько стран, в том числе и наши соседи. Стало понятно, что следователям предстояло проделать огромный пласт работы, чтобы задержать не только низовое звено исполнителей, но и выйти на менеджеров этой преступной схемы.

Сколько белорусов оказалось вовлечено в преступную схему? Как деньги улетали из банкоматов десятками тысяч? И когда удалось устранить уязвимость банковской системы? Смотрите продолжение проекта "Тайны следствия: Битая карта" сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1". Также проект можно найти на сайте. Белтелерадиокомпании или на YouTube-канале АТН.



