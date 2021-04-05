Продолжение сенсационного расследования ОНТ "Манкурты. Постскриптум"

В обществе не утихает резонанс вокруг фильмов "Манкурты" наших коллег с телеканала ОНТ. Разоблачительное расследование о том, как иностранные спецслужбы с целью заполучить секретные документы пытались создать агентурную сеть в Беларуси. Все факты мы увидели в фильмах. Казалось, спецоперация должна была завершиться. Но нет. Один из главных фигурантов истории - Игорь Макар (сбежавший силовик, работающий на иностранную разведку) - был настолько уверен, что все идет как надо, что продолжал общение и пытался достать секретный архив. Макар оперативно вышел на свою знакомую Наталью Любецкую. А та уже на свою родственницу Ольгу, которая в Гродно должна была забрать слитые документы из КГБ.





Зато Наталья могла догадываться, что просьба Макара и его зарубежных кураторов из разряда очень опасных. Поэтому и просит тщательно запрятать документы, а об этом ее мог просить только Макар.

Ночью 31 марта (уже после выхода "Манкуртов") Наталья Любецкая была задержана на Партизанском проспекте в Минске с архивом в руках. Женщина ошарашена, она не ожидала такой развязки. Позже осознает, как Макар ее фактически использовал.

После выхода фильмов "Манкурты" в эфир стало ясно: наши контрразведчики вели большую отработку тех, кто так хотел развернуть в Беларуси свою подрывную разведывательную сеть и уже почувствовал себя героем. Но не тут-то было. Макар сразу же удаляет всю переписку с Натальей, а иностранные спецслужбы, у которых явно рыльце в пушку, делают вид, что ни при чем. Отвечать все же им придется по закону.