Продолжит ли Бразилия экспортировать самолеты Embraer в Беларусь

Мы бы очень хотели остаться на рынке Беларуси, а то и увеличить наше присутствие. Мы предлагаем все усилия, чтобы обойти эти сложности. Мы настроены серьезно, мы делаем все возможное. На данный момент я вижу множество сложностей, которые мешают нам полностью восстановить сотрудничество по этому направлению в краткосрочной перспективе. Но это еще больше подстегивает нас искать решение данного вопроса.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси