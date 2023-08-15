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Продолжит ли Бразилия экспортировать самолеты Embraer в Беларусь

Продолжит ли Бразилия экспортировать самолеты Embraer в Беларусь

Продолжит ли Бразилия экспортировать самолеты Embraerдля нашего национального авиаперевозчика, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл.

Дипломат отметил, что в настоящий момент этот вопрос предполагает некоторые сложности. "Embraer - компания с частным капиталом, она находится под серьезным давлением стран, которые накладывают санкции. Более 60 % запчастей, используемых компанией в производстве, производятся другими странами, в том числе США, на некоторые из них распространяются санкции, - пояснил Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл. - Поэтому пока сложно говорить о том, что нас ждет в ближайшем будущем".

Мы бы очень хотели остаться на рынке Беларуси, а то и увеличить наше присутствие. Мы предлагаем все усилия, чтобы обойти эти сложности. Мы настроены серьезно, мы делаем все возможное. На данный момент я вижу множество сложностей, которые мешают нам полностью восстановить сотрудничество по этому направлению в краткосрочной перспективе. Но это еще больше подстегивает нас искать решение данного вопроса.
Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси

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