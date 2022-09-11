Жатва-2022 на финише. Каравай весит 8 миллионов 185 тысяч тонн. Но дальше - больше. Сейчас основное внимание к поздним культурам и заготовке овощей. А собрать все по максимуму, значит, хорошо заработать. Тем более что в нынешнем году невиданный прежде скачок цен на продовольствие. И Беларусь должна использовать это с выгодой для себя.

К слову, сегодня эффективная работа нашего АПК позволяет закрывать потребности внутреннего рынка, не оглядываясь на зарубежного производителя. Это в том числе результат того, что в самом начале своей независимости Беларусь выбрала ориентир именно на собственный потенциал. Хотя сколько звучала критики от диванных экономистов, мол, закапываем деньги и все такое. О том, как белорусский хлебный колос набирал вес, более чем наглядно в нашей рубрике контекст.





Хлеб всему голова! Эта истина, пожалуй, абсолютна. А особенно в нынешних непростых условиях, но зерно в цене всегда. Сегодня с уверенностью говорим: продовольственная безопасность в стране обеспечена. Но с чего она начиналась? После развала СССР наш АПК лишился практически всего: удобрений, селекции, сельхозтехники и топлива для нее. Конечно, в течение одного или двух лет нарастить валовой сбор зерна невозможно. К сегодняшним результатам путь был непростой.

Еще в начале 2000-х общая планка по зерновым и зернобобовым около 5-6 миллионов тонн. С каждым годом белорусский хлебный колос становился весомее.

Благодаря в том числе масштабной модернизации АПК и, конечно же, труду наших хлеборобов в 2004-м страна преодолела 7-миллионный намолот.

А уже через 4 года с урожайностью чуть более 35 центнеров с гектара в закромах впервые свыше 9 миллионов тонн. На такую цифру выходили потом еще дважды - в 2012 и в 2014 годах. Кстати в 2014-м порадовала и урожайность 36,7 центнера с гектара. Уборочной сопутствовала и погода, но все же без качественной подготовки почвы и технологий такого урожая не собрать.

Конечно, ставить новые рекорды удавалось не каждый год, ведь зону рискованного земледелия и капризы климата никто не отменял. К примеру, в 2015 аграрии намолотили свыше 8,5 миллиона тонн. А в 2020 вплотную приблизились к 9.

Что же положим в закрома по итогам сезона-2022?

В этом году страна держит планку выше прошлогодней и по темпам, и по качеству, и по весу каравая.

Для сравнения: в прошлом году общий намолот по зерновым и зернобобовым - почти 7,5 миллиона тонн. Также в целом по стране заметно подросла и урожайность. На финишной прямой и уборка рапса.

Что касается лидеров, то самый весомый вклад внесла Минская область. У региона намолот более двух миллионов тонн. В топ-3 вошли Гродненская и Брестская. Теперь основное внимание аграриев сосредоточено на более поздних культурах.

Уверенными темпами идет уборка гречихи и проса. Их площади в этом году значительно увеличены, чтобы полностью обеспечить своей крупой внутренний рынок. Продолжается и заготовка кормов. Они не менее важны, ведь в перспективе это наше молоко и мясо.

Текущий год более благоприятен для зерновых культур. И мы ощущаем весомую прибавку: около 1,5 миллиона зерновых, колосовых и зернобобовых. Конечно же, это радует, это практически те цифры, которые мы планировали получить в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и обеспечения животноводства полноценными концентрированными кормами. Николай Лешик, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Сколько точно положим в закрома, узнаем приблизительно в начале ноября, тогда завершится уборка кукурузы, овощей и картофеля. Все это увеличит общий каравай в весе. Также параллельно в полях кипит работа и по подготовке фундамента для урожая следующего года.

По итогам уборочной кампании ожидаем не менее 10 миллионов 700 тысяч тонн. 200 тысяч - от личных подсобных хозяйств. И это рекордный урожай для нашей страны. Правительство заверяет: у Беларуси прочный задел продовольственной безопасности. Мы загрузили сырьем переработку, обеспечили заготовку зерна и готовы круглый год производить нужный объем продуктов питания для внутреннего рынка и поставлять товары на внешние.