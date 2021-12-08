Продовольственное эмбарго на ряд товаров прокомментировали в Минсельхозпроде Беларуси

Рынок будет обеспечен продовольствием, а предприятия - сырьем. Сегодня в Минсельхозпроде прокомментировали продовольственное эмбарго на ряд товаров с 1 января. Беларусь уже давно собственными силами обеспечивает продовольственную безопасность. По мясо-молочной группе товаров в стране имеется двойной запас. Ассортимент будет только расширяться, а значит потребитель не пострадает. Что касается овощей и фруктов, они также не пропадут с полок магазинов.



Алексей Богданов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, в межсезонье мы ввозим часть овощей и фруктов. Но здесь тоже никаких проблем не ожидаем. Многие товары, которые завозились из ЕС, шли транзитом. Поэтому нашим коммерческим структурам, которые занимаются импортом, необходимо быстро переориентироваться непосредственно на производителей. Возможно, будет даже дешевле, чем через какого-то посредника, который был раньше в Европе. Продовольственное эмбарго не повлияет и на планы по экспорту. По итогам года ожидается цифра более чем в 6 миллиардов долларов.

