Продовольственный кризис затронул каждого жителя Германии, дальше ситуация только ухудшится - утверждает депутат бундестага

Да, действительно, ощущается некий дефицит, но он такой, знаете, хаотичный. Недавно майонез пропал с полок магазинов. До этого были зафиксированы проблемы с поставками подсолнечного масла. Во-первых, его не стало в магазинах, во-вторых, в дальнейшем цены взлетели буквально на 100-200 %. С туалетной бумагой бывают периодически какие-то перебои в поставках, то есть такие спорадические явления в розничных сетях наблюдаются. Депутат поясняет: цены растут, инфляция ощущается и бьет по кошельку простого немецкого обывателя. "Можно наблюдать, как каждый месяц цены на те или иные предметы первой необходимости или товары ежедневного потребления повышаются и значительно, - утверждает Шмидт. - То есть это уже такое очень неприятное явление, которое затрагивает буквально все слои населения".

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"