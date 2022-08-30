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Продовольственный кризис затронул каждого жителя Германии, дальше ситуация только ухудшится - утверждает депутат бундестага
Стоимость продуктов питания в Германии продолжает расти, а на полках магазинов часто можно не найти тот или иной товар. Так утверждает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. По его словам, каждого жителя затронул продовольственный кризис, а дальше ситуация только ухудшится.
Да, действительно, ощущается некий дефицит, но он такой, знаете, хаотичный. Недавно майонез пропал с полок магазинов. До этого были зафиксированы проблемы с поставками подсолнечного масла. Во-первых, его не стало в магазинах, во-вторых, в дальнейшем цены взлетели буквально на 100-200 %. С туалетной бумагой бывают периодически какие-то перебои в поставках, то есть такие спорадические явления в розничных сетях наблюдаются.Депутат поясняет: цены растут, инфляция ощущается и бьет по кошельку простого немецкого обывателя. "Можно наблюдать, как каждый месяц цены на те или иные предметы первой необходимости или товары ежедневного потребления повышаются и значительно, - утверждает Шмидт. - То есть это уже такое очень неприятное явление, которое затрагивает буквально все слои населения".
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