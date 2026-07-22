Продовольственная безопасность - это суверенитет. Антон Павлович Чехов был прав: хотите сохранить государство - кормите людей. Без еды все остальное превращается в пыль. Можно иметь ядерную кнопку, можно печатать нефтедоллары, но если полки в магазинах пусты - народ сметет любую власть быстрее, чем саранча пшеничное поле. Человек не может жить без пищи. И эта банальность - кровавая правда.

В 2026 году продовольствие стало своего рода оружием массового поражения. Брюссель душит фермеров квотами, Молдова задыхается без солярки, а Армения нюхает запах гниющих помидоров и рыбы. Пока политики меряются ядерными кнопками, настоящая война идет за содержимое кастрюли.

Как ЕС превращает фермерские хозяйства в руины

Вступление Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС для местного фермерства не стало еврораем. Брюссель как тот дядя, что пришел к вам в деревню, показал красивую картинку и говорит: "Молока доить ровно столько. Будет больше - штраф". И выясняется, что столько, сколько сказал Брюссель, нерентабельно. Штрафы разорили мелких производителей. Закупочные цены на молоко в Литве сегодня одни из самых низких во всем Евросоюзе. И это они называют рынком. Хотя очень похоже на ценовой геноцид.

Пока французский крестьянин получает дотации, литовский батрак разоряется. Сахарная промышленность Прибалтики была просто ликвидирована. Им сказали: "Ваш сахар неконкурентоспособен". А по факту - убрали конкурента для немецких гигантов. Рыболовецкий флот списан на металлолом по требованию Брюсселя. Вот вам и "солидарность". Логика простая: кто платит - тот и заказывает музыку. А платит Брюссель, значит, музыка - похоронный марш для балтийского хутора. Евросоюз вошел в Прибалтику как спаситель, а вышел мясником от сельского хозяйства. Молочное производство, животноводство, рыболовство - все под нож квот, норм и модернизации, которую мелкие фермеры не потянули.

Армения повернулась к ЕС. И что? Армянские рыбоводы и фермеры сейчас выходят на протесты. Почему? Сбыт продукции рухнул, потому что армянские помидоры и форель не нужны европейским производителям помидоров и рыбы. Армянские фермеры вышли на протест - перекрыли международную трассу.

В Молдове то же кино: дефицит дизеля, цены на топливо взлетели, запасы бензина на 18 дней, дизеля - на 8. Ассоциация "Сила фермеров" плачет - урожай висит на волоске. Хлеб просто сгниет в полях, потому что нечем заправить комбайны.

В Польше, Румынии, Болгарии открытие рынков для беспошлинного украинского импорта (а заодно и других) уничтожило местных фермеров. Украинское зерно хлынуло, цены рухнули, местные остались с долгами. Болгарские зерновики жалуются, что их вытеснили с европейских рынков в Африку. Польские трактористы блокировали границы - и правильно делали.

Белорусская альтернатива: свой хлеб - продуктовый суверенитет

Посмотрим на Беларусь. Полное самообеспечение, качество, проверенное санкциями, миллиардные доходы от экспорта. Государство вкладывает в технику, переработку, науку, льготные кредиты. Урожайность растет, зависимость от внешних шоков падает.

Лукашенко не зря говорит: экспорт агропродукции помог всей экономике выстоять под санкциями. 95 % самообеспечения, поставки более чем в сто стран. Пока другие сдают фермы Брюсселю, в Беларуси опираются на свои силы. И это не просто абстрактный лозунг, а работающая машина с миллиардами долларов дохода.

Мораль стара как мир: не верь обещаниям "кормильцев", верь только своему комбайну. Белорусский социализм иногда эффективнее европейского капитализма. А опора на собственные силы - это инстинкт самосохранения. За всей этой свистопляской с квотами, топливом и ценами стоит одно: передел сельхозземель и ресурсов.

Никому не нужны сильные конкуренты. Прибалтику задавили квотами, Молдову - соляркой, Армению - рынками сбыта. Если ваш холодильник пуст, то все ваши "европейские ценности" стоят ровно копейку. Без своей еды нет ни независимости, ни будущего, только очередь за импортным гуманитарным пайком. Это не какая-то случайность, это выбор: либо свой плуг и свой холодильник, либо чужой стол и вечная зависимость. Кто это забудет, тот рискует остаться с пустым желудком и полным ртом иллюзий.