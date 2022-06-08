Продуктовые карточки - новая суровая реальность для Европы

В Германии уже наступают первые ограничения. Также во Франции уже власти говорят о продуктовых карточках. Есть определенный норматив - каждый месяц как бы с такой целью сделать подешевле, некоторые товары будут доступны для французов каждый месяц. Но продуктовые карточки - это, конечно, уже совсем не тот богатый западный мир, о котором мы раньше знали, смотря голливудские фильмы. Но тем не менее это будет, это вполне прогнозируемо. Это будет ограничение традиционного рациона, ограничение доступа к продовольствию. Соответственно во всех странах, где это будет, конечно, последует также рост политического напряжения, потому что в конце концов все это, что мы имеем, это наступило в результате во многом политических действий, безграмотных экономических действий, печатание денег и т.д. Кстати, в Латвии тоже это все очень неплохо видно, хотя таких ограничений, как в Германии пока у нас нет. Но зато инфляция у нас уже одна из самых крупных в Евросоюзе, т.е. мы не отстаем. Опережает нас только Эстония. Там инфляция 20 % годовая уже, в Соединенных Штатах для сравнения 8 %. А в Латвии примерно 16 %, т.е. инфляция в Латвии в два раза выше, чем в Соединенных Штатах Америки, где уже все средства массовой информации переполнены сообщениями о страшном росте цен. Здесь у нас все в два раза страшнее, чем в Штатах.