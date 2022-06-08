3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Продуктовые карточки - новая суровая реальность для Европы
По словам известного латышского политолога Нормунда Гростиньша, все это лишь начало серьезной международной проблемы, которую создали сами Вашингтон и Брюссель.
В Германии уже наступают первые ограничения. Также во Франции уже власти говорят о продуктовых карточках. Есть определенный норматив - каждый месяц как бы с такой целью сделать подешевле, некоторые товары будут доступны для французов каждый месяц. Но продуктовые карточки - это, конечно, уже совсем не тот богатый западный мир, о котором мы раньше знали, смотря голливудские фильмы. Но тем не менее это будет, это вполне прогнозируемо. Это будет ограничение традиционного рациона, ограничение доступа к продовольствию. Соответственно во всех странах, где это будет, конечно, последует также рост политического напряжения, потому что в конце концов все это, что мы имеем, это наступило в результате во многом политических действий, безграмотных экономических действий, печатание денег и т.д. Кстати, в Латвии тоже это все очень неплохо видно, хотя таких ограничений, как в Германии пока у нас нет. Но зато инфляция у нас уже одна из самых крупных в Евросоюзе, т.е. мы не отстаем. Опережает нас только Эстония. Там инфляция 20 % годовая уже, в Соединенных Штатах для сравнения 8 %. А в Латвии примерно 16 %, т.е. инфляция в Латвии в два раза выше, чем в Соединенных Штатах Америки, где уже все средства массовой информации переполнены сообщениями о страшном росте цен. Здесь у нас все в два раза страшнее, чем в Штатах.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов