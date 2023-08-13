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Продукции урожая нового года на складах в Гродненской области уже более 1,1 млн тонн - Караник
Урожай вырастили, несмотря на все погодные сложности, неплохой. Сейчас задача его с минимальными потерями убрать.Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
"В целом мы уже перешли экватор уборочной, более 55% зерновых убрано. Наверное, убрали бы больше, если бы погодные условия позволяли. Действительно, сложная в этом году уборка, но люди пользуются любой возможностью, как только погода позволяет. Иногда они часами проводят на поле именно в комбайнах, ждут того окна, чтобы начать жатву и собрать урожай, - сказал Владимир Караник. - Урожай вырастили, несмотря на все погодные сложности, неплохой. Сейчас задача его с минимальными потерями убрать. В целом, если посмотреть по области чисто по зерновым, - более 800 тыс. т уже находится на складах. А если суммировать рапс и зерновую группу, то продукции урожая нового года у нас уже на складах более 1,1 млн т".
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Председатель Гродненского облисполкома рассказал, как обстоят дела по раннему севу. "Технологический сев мы начали 4 августа - это озимый рапс в первую очередь. Началась посевная, и наша задача к 25 августа уже закончить сев, а это более 65 тыс. га. И, соответственно, остальная зерновая группа, сейчас идет интенсивная подготовка почвы, внесение удобрений, чтобы в максимально короткие и технологически правильные сроки осуществить сев", - дополнил он.
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