Продукции урожая нового года на складах в Гродненской области уже более 1,1 млн тонн - Караник

"В целом мы уже перешли экватор уборочной, более 55% зерновых убрано. Наверное, убрали бы больше, если бы погодные условия позволяли. Действительно, сложная в этом году уборка, но люди пользуются любой возможностью, как только погода позволяет. Иногда они часами проводят на поле именно в комбайнах, ждут того окна, чтобы начать жатву и собрать урожай, - сказал Владимир Караник. - Урожай вырастили, несмотря на все погодные сложности, неплохой. Сейчас задача его с минимальными потерями убрать. В целом, если посмотреть по области чисто по зерновым, - более 800 тыс. т уже находится на складах. А если суммировать рапс и зерновую группу, то продукции урожая нового года у нас уже на складах более 1,1 млн т".