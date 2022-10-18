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Продукция Академии наук Беларуси отвечает высшим критериям качества
Белорусские ученые разработали более 120 наименований высокотехнологичных лекарственных препаратов. Что это за лекарства и почему во всем мире сегодня работают именно над их производством, рассказал глава Академии наук Беларуси Владимир Гусаков в проекте
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"Высокотехнологичные препараты - это препараты индивидуализированного или персонифицированного действия. Ведь одни и те же препараты могут не подходить разным людям. Поэтому в мире признано развитие персонифицированной медицины, т. е. индивидуальный подход к каждому больному и по дозам, и по самим препаратам и способам лечения, - пояснил глава ведомства. - Мы ставим задачу, чтобы препараты были высококачественными. Поэтому все, что производится в Академии наук, отвечает высшим критериям качества. Это не только наша оценка".
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