ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Продукция YouTube-канала "вДудь" признана экстремистской

Стало известно, что информационная продукция YouTube-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами. Такое решение вынес суд Центрального района Минска по материалам ГУБОП. При этом в МВД обращают внимание: хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все