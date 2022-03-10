Продукция YouTube-канала "вДудь" признана экстремистской

Стало известно, что информационная продукция YouTube-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами. Такое решение вынес суд Центрального района Минска по материалам ГУБОП. При этом в МВД обращают внимание: хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.