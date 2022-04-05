Продукцию белорусских предприятий разместят на популярных маркетплейсах Китая

Выходим на серьезные маркетплейсы. Там будет зарегистрирован национальный павильон РБ. Это нужно для того, чтобы продвигать товары непосредственно китайскому пользователю. Им будет легко купить, а нашим компаниям легко продать. Сейчас мы работаем с нашим партнером Sinomachдля того, чтобы организовать логистику и склады в Китае. Это будет для всех простой и удобный процесс.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"