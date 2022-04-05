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Продукцию белорусских предприятий разместят на популярных маркетплейсах Китая
Шаг вперед на пути торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем. Уже в мае в "Великом камне" презентация нового проекта "Компании по развитию индустриального парка". Она впервые будет развивать сферу международной торговли через онлайн-технологии. Сейчас компания получает статус национального оператора виртуальной платформы. Общая цель проекта - активизировать коммерческие связи между странами и сделать более удобными покупки белорусских товаров в Китае. Для этого продукцию отечественных предприятий разместят на популярных маркетплейсах Поднебесной.
Выходим на серьезные маркетплейсы. Там будет зарегистрирован национальный павильон РБ. Это нужно для того, чтобы продвигать товары непосредственно китайскому пользователю. Им будет легко купить, а нашим компаниям легко продать. Сейчас мы работаем с нашим партнером Sinomachдля того, чтобы организовать логистику и склады в Китае. Это будет для всех простой и удобный процесс.
В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" уже завтра станет на одного резидента больше. 88-я по счету компания будет заниматься производством инновационных аэрокапсул.
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