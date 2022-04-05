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Продукцию белорусских предприятий разместят на популярных маркетплейсах Китая

Шаг вперед на пути торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем. Уже в мае в "Великом камне" презентация нового проекта "Компании по развитию индустриального парка". Она впервые будет развивать сферу международной торговли через онлайн-технологии. Сейчас компания получает статус национального оператора виртуальной платформы. Общая цель проекта - активизировать коммерческие связи между странами и сделать более удобными покупки белорусских товаров в Китае. Для этого продукцию отечественных предприятий разместят на популярных маркетплейсах Поднебесной.


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Выходим на серьезные маркетплейсы. Там будет зарегистрирован национальный павильон РБ. Это нужно для того, чтобы продвигать товары непосредственно китайскому пользователю. Им будет легко купить, а нашим компаниям легко продать. Сейчас мы работаем с нашим партнером Sinomachдля того, чтобы организовать логистику и склады в Китае. Это будет для всех простой и удобный процесс.
Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" уже завтра станет на одного резидента больше. 88-я по счету компания будет заниматься производством инновационных аэрокапсул.

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