Продукты вместо лекарств: что есть, чтобы не заболеть

Чтобы поддержать иммунитет в осенне-зимний период, не обязательно бежать в аптеку. Витамины, необходимые для здоровья, можно найти в любом магазине и даже на кухне. Залог крепкого иммунитета - разнообразное правильное питание и употребление сезонных овощей.

Светлана Кашицкая, врач-диетолог: "Разнообразное питание - это когда человек в день съедаете не менее 15 продуктов, только тогда он получает полноценный набор витаминов и минералов. Это первое, о чем вы должны начать заботиться. Второе: цинк в первые сутки заболевания, витамин С и пробиотики - это очень важно в нашем питании. Витамин D содержится в таких продуктах, как яйца, обогащенные молочные продукты и, конечно же, жирная рыба. Цинк содержится в орехах, красном мясе, печени, цельнозерновых крупах, бобовых. Он способствует тому, чтобы у нас становилось больше клеток - защитников против вируса. Далее витамин С. Первый топовый продукт - квашеная капуста, а также болгарский перец, шиповник, черная смородина и только потом цитрусовые. И пробиотики - кефир, йогурты".

Если вирус все же поразил организм, время пребывания на больничном сократит золотое правило: из рациона важно исключить сахар и сладости, а также фастфуд и алкоголь. А вот антиоксиданты при простуде, напротив, иммунные клетки поддержат.