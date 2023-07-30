Продукты, которые вызывают отечность, назвала нутрициолог

Сахар, сладости и молочная продукция могут быть причиной образования отеков. А чрезмерное употребление богатой углеводами пищи может привести к появлению морщин и тусклости кожи. Об это рассказаланутрициолог Ксения Черная. Слова специалиста публикует sb.by.



Ксения Черная призвала не связывать отечность с проблемами в почках. По ее словам, чаще всего отеки появляются из-за избыточного употребления сахара, при его попадании в организмобразуются продукты гликирования, которые повреждают коллаген. А он отвечает за эластичность нашей кожи.



"Молочная продукция может вызвать отеки, особенно у тех, кто страдает лактазной недостаточностью", - подчеркнула специалист.



Также причинами отеков также могут быть застой лимфы, проблемы в функционировании желудочно-кишечного тракта.



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