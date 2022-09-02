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Продукты, необходимые школьнику в сентябре, перечислил невролог
Начало учебного года требует от школьников повышения уровня умственной активности после летних каникул. Какие продукты стоит добавить в рацион школьника в сентябре, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Олег Ленев.
Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы (ЦНС) полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, считает врач-невролог.
"Узконаправленный стимулятор ЦНС - это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах", - отметил Ленев.
Кроме того, в начале учебного года стоитразнообразить рацион школьника лесными ягодами, продолжил невролог.
"Черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям", - заключил Олег Ленев.
Фото:pixabay.com
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