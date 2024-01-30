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Продукты питания, средства гигиены, игрушки и лекарства - гуманитарную помощь отправили детям Донбасса из Витебской области

Более 5 тонн гуманитарной помощи отправили из Витебской области в рамках республиканской акции "Белая Русь" - детям Донбасса".

Благотворительная акция длилась с 15 декабря по 15 января. К сбору помощи подключились не только представители подразделений "Белой Руси" по всему Витебскому региону, но и неравнодушные граждане. Наиболее активными оказались жители Бешенковичского, Городокского, Витебского, Сенненского, Верхнедвинского, Глубокского районов.

Собраны продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты и игрушки.

Виктор Карлов, председатель Железнодорожной районной (г. Витебска) организации РОО "Белая Русь":
Очень было приятно увидеть отклик всех наших первичных организаций и жителей Железнодорожного района и Витебска. Как они со всей душой отнеслись к этому мероприятию. Поэтому мы сегодня видим, что результаты есть.

Сегодня гуманитарный груз отправлен в Минск, откуда он проследует к пункту назначения.

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