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Продукты питания, средства гигиены, игрушки и лекарства - гуманитарную помощь отправили детям Донбасса из Витебской области
Более 5 тонн гуманитарной помощи отправили из Витебской области в рамках республиканской акции "Белая Русь" - детям Донбасса".
Благотворительная акция длилась с 15 декабря по 15 января. К сбору помощи подключились не только представители подразделений "Белой Руси" по всему Витебскому региону, но и неравнодушные граждане. Наиболее активными оказались жители Бешенковичского, Городокского, Витебского, Сенненского, Верхнедвинского, Глубокского районов.
Собраны продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты и игрушки.
Виктор Карлов, председатель Железнодорожной районной (г. Витебска) организации РОО "Белая Русь":
Очень было приятно увидеть отклик всех наших первичных организаций и жителей Железнодорожного района и Витебска. Как они со всей душой отнеслись к этому мероприятию. Поэтому мы сегодня видим, что результаты есть.
Сегодня гуманитарный груз отправлен в Минск, откуда он проследует к пункту назначения.
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