Продукты питания, средства гигиены, игрушки и лекарства - гуманитарную помощь отправили детям Донбасса из Витебской области

Виктор Карлов, председатель Железнодорожной районной (г. Витебска) организации РОО "Белая Русь":

Очень было приятно увидеть отклик всех наших первичных организаций и жителей Железнодорожного района и Витебска. Как они со всей душой отнеслись к этому мероприятию. Поэтому мы сегодня видим, что результаты есть.