Продукты, полезные для полости рта, назвал стоматолог

Практикующий стоматолог-хирург с многолетним стажем Максим Копыловрассказал о продуктах питания, которые влияют на состояние зубов и десен, пишет sb.by.



Есть ряд критериев, влияющих на здоровье зубов и десен в целом, а именно на микрофлору полости рта. Для здоровой флоры лучше отдавать предпочтение продуктам, содержащим белки и клетчатку, словом, что угодно, кроме простых углеводов, которые мы так любим. Сладкое, булочки и все подобное подкармливают патогенную флору в полости рта, которая провоцирует размножение болезнетворных бактерий, способных привести к развитию разных стоматологических заболеваний как твердых тканей (эмали зубов), так и тканей пародиста (десен).



Улучшают зубочелюстную систему продукты, содержащие необработанную клетчатку. Например, погрызть яблоки, морковку, огурцы, причем в необработанном виде - всегда хорошая идея. Такой полезный перекус способствует самоочищению зубной эмали, а также укрепляет зубы за счет нагрузки. Поэтому употребление фруктови овощей в необработанном виде можно воспринимать как фитнес для зубов.

