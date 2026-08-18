Продвижение белорусского: как растет доля отечественных товаров на внутреннем рынке Беларуси

Потребительский льготный кредит "На родныя тавары" пользуется большим спросом среди белорусов. За первые полгода сумма кредитования превысила 200 млн белорусских рублей.

Это тоже одна из мер увеличения доли продаж продукции наших производителей на внутреннем рынке.





Что касается стратегии продвижения белорусского на полках магазинов, то акция "Кожная пятнiца - роднае, сваё" - яркий тому пример. Широкая рекламная кампания в магазинах и интернете ведет напрямую к росту узнаваемости национальных брендов. Об этом говорили и на коллегии профильного ведомства.

Популяризации белорусских товаров содействуют торговые сети, маркетплейсы и сами производители. Они активно присоединяются к добровольному соглашению МАРТ о продвижении продукции. Сегодня участников уже более тысячи.