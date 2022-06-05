Продвижение спорта, здорового образа жизни, региональных и национальных брендов - главная цель фестиваля "Вытокі"

Праздником жил эти дни Брестский регион. Продвижение спорта, здорового образа жизни, а также региональных и национальных брендов. Это главная цель популярного белорусского фестиваля под названием "Вытокі". В этом году проект уже посетил Гомельскую область и Речицу в частности, а накануне прошел в Столине.

Ярмарки ремесленников, мастер-классы и семинары, зоны фуд-корта и семейного отдыха, а главное - насыщенная и познавательная программа - это отличительные особенности "Вытокаў". Каждый из пришедших на фестиваль смог попробовать свои силы в нескольких видах спорта и даже уйти домой с памятным подарком. Уже вечером площадка фестиваля из спортивной превратилась в культурно-музыкальную. Белорусские дизайнеры представили свою коллекцию одежды, а поклонников музыки собрал конкурс вокалистов. Уже по традиции "Вытокі" завершились праздничным концертом и ярким красочным фейерверком.