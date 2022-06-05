3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Продвижение спорта, здорового образа жизни, региональных и национальных брендов - главная цель фестиваля "Вытокі"
Праздником жил эти дни Брестский регион. Продвижение спорта, здорового образа жизни, а также региональных и национальных брендов. Это главная цель популярного белорусского фестиваля под названием "Вытокі". В этом году проект уже посетил Гомельскую область и Речицу в частности, а накануне прошел в Столине.
В Столине завершился спортивно-культурный фестиваль "Вытокі"
Ярмарки ремесленников, мастер-классы и семинары, зоны фуд-корта и семейного отдыха, а главное - насыщенная и познавательная программа - это отличительные особенности "Вытокаў". Каждый из пришедших на фестиваль смог попробовать свои силы в нескольких видах спорта и даже уйти домой с памятным подарком. Уже вечером площадка фестиваля из спортивной превратилась в культурно-музыкальную. Белорусские дизайнеры представили свою коллекцию одежды, а поклонников музыки собрал конкурс вокалистов. Уже по традиции "Вытокі" завершились праздничным концертом и ярким красочным фейерверком.
Эстафету "Вытокаў" у Брестской области уже совсем скоро перехватит гродненский регион. Столицей спортивно-культурного фестиваля 17-18 июня станет Новогрудок.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все