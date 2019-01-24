Продюсер АТН Руслан Турков и режиссер Мария Жукова встретились с учениками 196-й школы

О производстве телесюжетов, документальных фильмах и специальных проектах сегодня говорили ученики 196-й столичной школы с продюсером АТН Русланом Турковым и режиссером Марией Жуковой. Участники школы активного гражданина интересовались, как привезти настоящий танк в студию, на что готовы идти журналисты ради эксклюзивных кадров, сколько дублей снимается, прежде чем режиссер скажет: "Стоп. Снято?".