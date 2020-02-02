Продюсерская группа проекта X-Factor вскоре отправится по крупным городам Беларуси в поисках талантов

Проект, придуманный британцами, - X-Factor! Теперь у каждого, кто умеет петь, у каждого, кто считает себя неординарным человеком и мечтает о большой карьере, появился шанс. На уходящей неделе мы объявили начало предкастинга.Продюсерская группа проекта вскоре отправится по крупным городам Беларуси в поисках талантов. В ближайшие дни будет опубликованполный список городов, даты и время проведениявстреч.



Все, что вам нужно будет сделать, это приехать в нужное место в нужный час, исполнить для нас, что называется, "на камеру" то произведение, которое, как вам кажется, лучше всего вас раскроет, и ответить на несколько вопросов -рассказать о себе! На этой стадии проекта будут выслушаны и записаны буквально все желающие, а уже потом на протяжении нескольких месяцев продюсерская группа проекта отберет из всех претендентов несколько сот самых ярких исполнителей, с самыми интересными историями и пригласит их в Минск! Тогда-то эти люди и предстанут перед членами жюри - они же наставники!



В результате нескольких стадий прослушиваний (вы это все увидите в сентябре-октябре) в проекте останутся всего чуть более 10 человек, по несколько в каждой из четырех номинаций! Их-то и ждет в ноябре-декабре целый ряд выступлений в концертах, которые мы будем делать и показывать в прямом эфире на "Беларусь 1".



На этой стадии от судей уже ничего не будет зависеть, кроме подготовки подопечных - того, кто должен будет покинуть проект в каждом из эпизодов, определят телезрители. Они же и выберут в большом финале победителя шоу.



Рассказывает Инна Пилевич.





Белорусские вокалисты активно пробуют себя на популярном шоу X-Factor в разных странах, а сейчас смогут сделать это дома

Этот дебютный сингл - ее награда за победу в латвийском X-Factor. Сотрудничество с авторитетным музыкальным лэйблом и финансовое вознаграждение -лишь некоторые бонусы Kattie за участие в известном проекте.На конкурсе ее приняли как свою и сделали звездой.





Kattie, победительница шоу X-Factor в Латвии:

"X-Factor настолько популярен, что это помогает человеку стать несколько узнаваемым, помогает артисту вынести свой материал наболее широкую публику, показать себя".

Хотя Kattie - единственная белоруска, победившая в X-Factor, наши вокалисты активно пробуют себя на популярном шоу в разных странах. Пожалуй, крупнейший десант белорусов в Украине. Дядя Ваня, Анна Трубецкая, Габриэль Купатадзе - только часть списка из сотен земляков, попытавших свои силы на шоу.Так буквально месяцназад Георгий Колдун занял второе место в десятом сезоне проекта.

Отныне в вокальных турах за границу нет необходимости. X-Factor уже в этом сезоне выходит в национальной эфир. Белтелерадиокомпания приобрела франшизу популярного вокального талант-шоу.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Не хватает нашей стране музыкальных конкурсов, конкурсов для молодых исполнителей. X-Factor - это не столько проект про песню, не столько про вокальные данные, это проект про личностей. Мы им помогаем сделать первый шаг".

500листов рекомендаций от британскогоправообладателя только по производству проекта

Таков объем так называемой production bible или проще - производственной инструкции. Ее предоставил вещателю британский правообладатель. Такой же схемой при постановке шоу пользовались телеканалы Дании, Италии, Венгрии, Австралии, Японии, Индонезии. К слову, на сегодня проект реализовали в 56 странах мира.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Наше общение с правообладателем больше носит рекомендательный, дружеский характер. Любое новшество, которое мы хотим, учитывается и обсуждается. Даже рекламодатель, который хочет поставить свое имя рядом со значком X-Factor, должен иметь определенную репутацию".

Поделиться опытом запуска проекта на неделе из Лондона в Минск прилетел исполнительный продюсер Джонатан Буллен. Он не только реализовал множество сезонов X-Factor, но и работал над такими рейтинговыми проектами, как "Кто хочет стать миллионером", "Шоу Шерон Осборн", "Британия ищет таланты". Джонатан встретился с командой Белтелерадиокомпании и обсудил нюансы организации программы - от проведения кастинга до логистики и технических аспектов. Впереди мастер-классы для ведущих, судей, съемочной команды.

"X-Factor" отправится в тур по стране

Предкастинги проекта пройдут во всех областных центрах. Первыми свои таланты смогут продемонстрировать жители Гродно - 14 и 15 марта. Также прослушивания запланированы в Барановичах, Лиде, Мозыре, Бобруйске. Финальный предкастинг состоится в Минске в мае. Приглашаются сольные вокалисты и коллективы от 16 лет.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Мы открываем все соцсети, все мессенджеры, которые только могут быть, куда вы можете присылать видеоинформацию. Запишите просто, как вы поете, себя запишите и пришлите нам. Мы это оценим".



X-Factor выйдет в эфир уже в начале сентября на телеканале