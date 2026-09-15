Проект "Герои" вернется в новом сезоне: премьера 27 сентября

В новом телевизионном сезоне Белтелерадиокомпания готовит для своих зрителей сразу несколько ярких, креативных и технологических проектов. Один из них - это "Герои", которые продолжают проводить не только телевизионную трансформацию, но и менять ментальность его участников, и они за время съемок в шоу истребляют весь свой внутренний страх.

В 5-м сезоне "Героев" будет все по-новому. Полюбившийся зрителям проект вновь покажет ряд мотивирующих историй, после которых каждый поймет: в жизни нет ничего невозможного.

Подобный совместный проект Белтелерадиокомпании, Президентского спортивного клуба и Министерства по чрезвычайным ситуациям уже показал, насколько белорусы могут находить дополнительные силы в сложных ситуациях.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Журналист, который берет интервью, как раз-таки непосредственно принимал участие в съемках, причем дважды. Он подарил обычным гражданам уверенность, чтобы принять участие в шоу. Естественно, мы не раскрывали карты перед нашими потенциальными испытуемыми, а ждет их не только спортивные, но и самое главное - ментальные испытания".

"Герои" как проект начинался в разных вариациях: с детского шоу и звездного сезона, а вот далее каждый мог попробовать свои силы. Новый сезон впервые пройдет под открытым небом и на открытой воде.

Ольга Соломаха, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Мы впервые вышли из помещения на открытую площадку. Раньше он снимался в "Минск-Арене", сейчас это совершенно открытая местность, достаточно сложная - здесь и вода, и воздух, и очень сложные декорации".

"Появилась такая достаточно большая драматургическая линия, где участников ждали сюрпризы, какие-то необычные повороты судьбы, судейские решения и такие необычные ходы от ведущих", - отметил режиссер шоу "Герои" Максим Беляков.

Ряд известных белорусов станут лидерами своих команд: главный тренер футбольного "Немана" Игорь Ковалевич, биатлонный специалист Роман Синиченко, многократная чемпионка мира по муай-тай Екатерина Вандарьева, харизматичный тренер хоккейного "Витебска" Роман Юпатов и многие другие.

"Сам проект, чем интересен: каким бы ты суперготовым, крутым не был, здесь многое зависит именно от удачи, то есть здесь такого, что ты готовился целыми днями, нет. Здесь просто можно сорвать джек-пот на ровном месте", - поделился тимлид шоу "Герои" Роман Юпатов.

Уже можно познакомить зрителей с именем главного ведущего проекта - очень популярный в России в этом амплуа бывший профессиональный регбист Василий Артемьев станет проводником участников по всем испытаниям. Его верные помощники - Роман Юнусов и Мария Богатырь.

Первый эфир состоится уже 27 сентября в новом телесезоне. Всего будет 14 выпусков - 7 взрослых и 7 детских, шоу начнется со взрослых участников. Не пропустите эфир на "Беларусь 1".