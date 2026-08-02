Проект "Мама спортсмена" позволил мамам поменяться амплуа со своими детьми

Самый главный и громкий болельщик на каждом матче - мама. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва волейбольного клуба "Минск" и их мамы на один день поменялись амплуа.

На территории оздоровительного лагеря "Зеленый бор" праздник "Мама спортсмена" позволил представительницам прекрасного пола прочувствовать те эмоции, которые испытывает их ребенок на соревновательной площадке и за ее пределами. Около 30 мам при профессиональной поддержке детей провели энергичную разминку и товарищеские волейбольные поединки. Проект приурочен к Году белорусской женщины.

"Роль родителей в воспитании спортсменов неоценима. И мамы, и папы - первые тренеры. Это те люди, с которыми в первую очередь должны работать спортивные тренеры команд, потому что если не будет контакта, то мы не сможем подготовить спортсменов высокого класса", - отметил директор оздоровительного детского лагеря "Зеленый бор" Игорь Зверник.

Проект "Мама спортсмена" состоялся впервые, но в планах организаторов сделать праздник традиционным.