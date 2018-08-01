ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проект Агентства теленовостей "На контроле Президента"

Новый проект Агентства теленовостей расскажет, как выполняются поручения Главы государства в различных сферах. Сегодня наши корреспонденты проехали дорогами Беларуси. "На контроле Президента" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все