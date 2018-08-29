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Проект Агентства теленовостей "На контроле Президента"

Проект Агентства теленовостей "На контроле Президента". Журналисты поднимают проблемы школьного образования и анализируют, как решаются задачи, стоящие перед сферой на современном этапе. Итак, "На контроле Президента. Школьное образование" (видео). 

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