Проект "Актуальное интервью" расскажет о работе над обновлением Конституции

Противостояние киберугрозам, информационная безопасность, защита персональных данных. Эти моменты так или иначе могут коснуться обновлений в Конституции.



Такое мнение высказали Агентству теленовостей члены Конституционной комиссии Светлана Любецкая и Елена Семашко. Этим вечером они гости проекта "Актуальное интервью", где обсуждаются различные аспекты работы над Основным законом страны. Информационные атаки в условиях пандемии, а также преступления с использованием высоких технологий, с которыми вплотную столкнулась Беларусь в последнее время, стали серьезным вызовом обществу и поводом задуматься, заявили эксперты. А Конституция - это живой организм, который затрагивает каждого и требует эволюционных преобразований.



Что говорит международный опыт? На Конституцию каких стран стоит посмотреть более пристально? Какие инициативы и предложения собрали диалоговые площадки? "Актуальное интервью" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".



