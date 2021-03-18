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Проект "Актуальное интервью" расскажет о работе над обновлением Конституции
Противостояние киберугрозам, информационная безопасность, защита персональных данных. Эти моменты так или иначе могут коснуться обновлений в Конституции.
Такое мнение высказали Агентству теленовостей члены Конституционной комиссии Светлана Любецкая и Елена Семашко. Этим вечером они гости проекта "Актуальное интервью", где обсуждаются различные аспекты работы над Основным законом страны. Информационные атаки в условиях пандемии, а также преступления с использованием высоких технологий, с которыми вплотную столкнулась Беларусь в последнее время, стали серьезным вызовом обществу и поводом задуматься, заявили эксперты. А Конституция - это живой организм, который затрагивает каждого и требует эволюционных преобразований.
Что говорит международный опыт? На Конституцию каких стран стоит посмотреть более пристально? Какие инициативы и предложения собрали диалоговые площадки? "Актуальное интервью" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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