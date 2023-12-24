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Проект АТН "Без ретуши" - как встречали Новый год в Беларуси в разное время

До Нового, 2024-го осталась неделя, и итоги уходящего года уже заполняют информационные ленты. Это традиция, сложившаяся десятилетиями.

Что объединяет белорусов - в проекте АТН "Без ретуши".


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