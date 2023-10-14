Проект АТН "Без ретуши" расскажет о настоящем наследии белорусов

Белорусские мамы, жены вызывают восхищение, поклонение и вдохновение. В ментальности белорусов ее величество женщина - мать и труженица. И, конечно, белорусы против отказа от семейных ценностей и насаждения субкультуры чайлдфри. Наше настоящее наследие - в проекте Агентства теленовостей "Без ретуши". Время искренних эмоций без социальных сетей (видео).