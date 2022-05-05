Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Проект АТН "Геноцид. Дело №": вся правда об издевательствах и уничтожении белорусов в годы Великой Отечественной войны

Наша память и наша правда о Великой Отечественной войне будет жива. Как бы ни старались некоторые западные политики переписать историю Второй мировой и вычеркнуть из учебников истину о геноциде, сделать это не удастся.

Именно поэтому для белорусов тема преступления фашистов и их пособников стала еще актуальнее звучать в современном мире. В проекте Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №" мы расскажем всю правду об издевательствах и уничтожении нашей нации на основе реальных показаний свидетелей того времени.