Михаил Шашков - участник операции "Багратион"

Они уходили на фронт совсем юными, рисковали жизнью в боях и, конечно, радовались вместе со всеми в тот самый победный день. Уже после они заново строили разрушенные города, создавали семьи и спустя годы жили уже совсем в другой Беларуси, которую любят всем сердцем.