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Михаил Шашков - участник операции "Багратион"

Они уходили на фронт совсем юными, рисковали жизнью в боях и, конечно, радовались вместе со всеми в тот самый победный день. Уже после они заново строили разрушенные города, создавали семьи и спустя годы жили уже совсем в другой Беларуси, которую любят всем сердцем.

Агентство теленовостей подготовило проект "Наши герои" о людях, которые сумели защитить свою страну и надеются, что и будущее поколение не подведет. Герой первой серии - участник операции "Багратион" Михаил Шашков.


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