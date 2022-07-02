ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проект АТН "НерушиМЫ" - Борисов

Белорусам удалось сделать невозможное. За 77 лет после окончания Великой Отечественной войны мы возродили страну буквально из пепла. Беларусь, по оценкам специалистов, пострадала от рук фашистов более, чем какая-нибудь другая страна Европы.

Ужасные видеокадры разрушенных городов сохранились в белорусском архиве. Глядя на них, осознаешь масштаб национальной трагедии, особенно ценишь и дорожишь тем, что имеем сейчас. Нет никаких сомнений в том, что мы стали "НерушиМЫ".

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все