Проект АТН "НерушиМЫ" - Борисов

Белорусам удалось сделать невозможное. За 77 лет после окончания Великой Отечественной войны мы возродили страну буквально из пепла. Беларусь, по оценкам специалистов, пострадала от рук фашистов более, чем какая-нибудь другая страна Европы.



Ужасные видеокадры разрушенных городов сохранились в белорусском архиве. Глядя на них, осознаешь масштаб национальной трагедии, особенно ценишь и дорожишь тем, что имеем сейчас. Нет никаких сомнений в том, что мы стали "НерушиМЫ".