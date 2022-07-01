Проект АТН "НерушиМЫ" - Гомель

Гомель после освобождения от фашистов в ноябре 1943-го представлял собой сплошные руины. Благодаря людям, которые с первых дней начали его возрождать, он был восстановлен в рекордные сроки. И сегодня город над Сожем - второй по величине и экономическому потенциалу в Беларуси. Специальный проект Агентства теленовостей "Нерушимы" - о месте, где на когда-то выжженной земле (вопреки всему) колосятся поля и растут новые поколения.