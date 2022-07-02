Проект АТН "НерушиМЫ" - Гродно

Стильный и утонченный Гродно, его часто называют музеем под открытым небом. Cегодня, приезжая в город на берегу Немана, сложно представить, как пострадал он от рук фашистов за годы оккупации. 43 % Гродно было варварски стерто с лица земли, а население уменьшилось в два раза.



Уничтожены были железнодорожный узел, фабрики и заводы. Безжалостно выжжено около четверти жилья. Результат силы духа независимого Гродно в специальном проекте Агентства теленовостей "НерушиМЫ".