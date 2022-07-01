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Проект АТН "Нерушимы" расскажет о Могилеве, в историю которого вписаны ужасающие события войны

Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны. Годы стирают из памяти многое, но нам никогда не забыть тех трагических дней, когда беды и страдания пришли к нашему народу.

За годы оккупации страна была истерзана и разрушена, но полная самоотверженность людей помогла возродить нашу родину из пепла.

В проекте Агентства телевизионных новостей "Нерушимы" - Могилев, в страницы истории которого ужасающие события войны вписаны на века.

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