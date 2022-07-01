Проект АТН "НерушиМы" - Витебск

Преступления оккупантов по своей жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. Журналисты Агентства теленовостей взяли видео в белорусском архиве кинофотодокументов, чтобы сравнить, какими города были после войны и как они выгладят сейчас. Страну буквально поднимали с руин.



В масштабах истории государства прошло совсем немного времени, чтобы Беларусь выглядела такой, какой мы видим ее сегодня. А ведь каких-то 77 лет назад Международная комиссия Красного Креста постановила, что Витебск, например, не подлежит восстановлению. Теперь уж точно можно с гордостью сказать: все потому, что мы "НерушиМы".