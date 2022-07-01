3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проект АТН "НерушиМы" - Витебск
Преступления оккупантов по своей жестокости не знали себе равных в новейшей истории Беларуси. Журналисты Агентства теленовостей взяли видео в белорусском архиве кинофотодокументов, чтобы сравнить, какими города были после войны и как они выгладят сейчас. Страну буквально поднимали с руин.
В масштабах истории государства прошло совсем немного времени, чтобы Беларусь выглядела такой, какой мы видим ее сегодня. А ведь каких-то 77 лет назад Международная комиссия Красного Креста постановила, что Витебск, например, не подлежит восстановлению. Теперь уж точно можно с гордостью сказать: все потому, что мы "НерушиМы".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все